A Ancona, in via Maiolati, è stato segnalato un problema di sicurezza legato a un muro considerato instabile, che si trova in una zona interessata da un certo degrado alle scale. Nonostante il muro fosse stato transennato, sembra che sia tornato ad essere scoperto, sollevando dubbi sulla gestione delle misure di protezione. Restano aperti alcuni interrogativi su chi debba rispondere per la scomparsa delle barriere e sulla manutenzione delle strutture di sicurezza presenti nel quartiere.

? Punti chiave Come può un muro già transennato essere tornato pericolosamente scoperto?. Chi deve rispondere della scomparsa delle barriere protettive in via Maiolati?. Perché le autorità non hanno ancora risolto il rischio di crollo?. Cosa rischiano i residenti che percorrono quotidianamente quelle scale instabili?.? In Breve Assenza di transenne comunali precedentemente installate per proteggere il passaggio tra via Maiolati e via Torresi.. Accumulo di bottiglie di birra lasciate dai frequentatori serali sulle scale del vicolo.. Necessità di nuovi sopralluoghi tecnici per consolidare il muro di contenimento instabile.. Un residente segnala oggi il pericolo costante che le scalette di via Maiolati, che permettono il collegamento con via Torresi ad Ancona, rappresentano attraversa la zona a causa del cedimento di un muro di contenimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona, allarme a via Maiolati: muro instabile e degrado nelle scale

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