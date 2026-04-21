Frosinone rifiuti e degrado sulle scale condominiali | ordinanza urgente del sindaco

Il Comune di Frosinone ha emanato un’ordinanza urgente in risposta a una segnalazione del SISP Nord della ASL Frosinone riguardante una condizione di degrado igienico-sanitario sulle scale di un edificio condominiale. La decisione è stata presa dopo aver riscontrato presenza di rifiuti e condizioni di incuria all’interno dello stabile. L’intervento mira a risolvere la problematica nel più breve tempo possibile.

Il Comune di Frosinone è intervenuto con un’ordinanza urgente per una situazione di degrado igienico-sanitario all’interno di un edificio condominiale, a seguito di una segnalazione del SISP Nord della ASL Frosinone.Accertata situazione di degradoNel corso di un sopralluogo, il servizio sanitario.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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