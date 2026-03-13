A partire da aprile, torna la nuova stagione di Belve e tra i primi ospiti annunciati c’è una figura molto attesa dal pubblico. La puntata di apertura vedrà protagonista una persona di rilievo che ha già generato grande interesse. La trasmissione riprenderà così con una serie di interviste che continueranno a coinvolgere personaggi di spicco nel panorama italiano.

Ad aprile comincerà la nuova stagione di Belve, di cui si conoscono già le prime due ospiti, una delle quali è stata a lungo invocata dal pubblico dello show di Francesca Fagnani Reduce da un'edizione autunnale trionfale, con punte del 10% di share nella prima serata di Rai 2, Belve si prepara a tornare nella primavera 2026. Stabilita la data di debutto - il 21 aprile, salvo variazioni -, è arrivata anche la prima indiscrezione sugli ospiti. Amanda Lear finalmente alla corte di Francesca Fagnani Stando a quanto riportato dal portale Cinemotore, sia Micaela Ramazzotti che Amanda Lear avrebbero già registrato le loro interviste. L'artista francese in particolare è sempre stata uno dei personaggi che il fedele pubblico di Belve ha più "invocato" nel corso delle stagioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Belve 2026, tra i primi ospiti della nuova stagione anche un nome atteso da tempo

Articoli correlati

Cortesie per gli ospiti 2026 su Real Time: data di inizio e cast della nuova stagioneCortesie per gli ospiti è pronto a tornare su Real Time per tenerci compagnia con nuove ed appassionanti puntate.

Leggi anche: One Piece 2: Netflix proietterà i primi due episodi della nuova stagione nei cinema negli USA, Canada e Giappone!

Belen Rodriguez ospite a Vanity Fair E' IN EVIDENTE STATO ALTERATO.

Approfondimenti e contenuti su Belve 2026 tra i primi ospiti della...

Discussioni sull' argomento Michele Bravi oggi a Verissimo, chi è il cantante Big di Sanremo 2026; Le nuove Belve di Francesca Fagnani: c’è anche Amanda Lear, l’indiscrezione.

Belve 2026, tra i primi ospiti della nuova stagione anche un nome atteso da tempoAd aprile comincerà la nuova stagione di Belve, di cui si conoscono già le prime due ospiti, una delle quali è stata a lungo invocata dal pubblico dello show di Francesca Fagnani ... movieplayer.it

La Rai che verrà: Fagnani ‘belva’ con Amanda Lear, doppio Carlo Conti dopo Sanremo, Paola Perego in prima serataNuovi dettagli del palinsesto televisivo che la Rai proporrà tra la primavera e l‘estate 2026: nuovi show, grandi ritorni e molto di più. Cosa vedremo. libero.it

«Intendo dire che abbiamo condiviso molte battaglie. Quali Di passaggi nella società. . . Senza entrare nello specifico parliamo di passaggi e trasformazioni. Parlo di cambio di generi, di trasformazioni, mutazioni». Belve si prepara a tornare in TV nella prima - facebook.com facebook

Amanda Lear e Micaela Ramazzotti sono le prime #Belve della nuova edizione del programma condotto da Francesca Fagnani. Entrambe hanno registrato la propria intervista questa settimana. (Cinemotore) x.com