Case in affitto spiate a L'Aquila webcam in bagno camera e salotto | le vittime salgono a 47 tra loro anche minori

A L'Aquila, 47 persone, tra cui minori, sono state confermate come vittime di un uomo che ha spiato gli inquilini attraverso webcam nascoste in bagno, camera e salotto delle case in affitto. Le indagini hanno rivelato che il 56enne usava dispositivi nascosti per monitorare le vittime senza il loro consenso. Il numero delle persone coinvolte potrebbe essere superiore a quello attualmente accertato.