Anche l’uomo di Neanderthal andava dal dentista | la scoperta in Siberia

Una scoperta sorprendente è stata fatta in Siberia, dove sono stati trovati resti che dimostrano come anche l’uomo di Neanderthal si sia rivolto a un professionista per curare i denti. Questa è la prima evidenza di un intervento dentistico nella preistoria, risalente a decine di migliaia di anni fa. I reperti mostrano segni di trattamenti e usi di strumenti specifici, indicando una forma di cura orale praticata già allora. La scoperta apre nuove prospettive sulla cura della salute orale nell’antichità.

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