Anche l’uomo di Neanderthal andava dal dentista | la scoperta in Siberia
Una scoperta sorprendente è stata fatta in Siberia, dove sono stati trovati resti che dimostrano come anche l’uomo di Neanderthal si sia rivolto a un professionista per curare i denti. Questa è la prima evidenza di un intervento dentistico nella preistoria, risalente a decine di migliaia di anni fa. I reperti mostrano segni di trattamenti e usi di strumenti specifici, indicando una forma di cura orale praticata già allora. La scoperta apre nuove prospettive sulla cura della salute orale nell’antichità.
Roma, 15 maggio 2026 – Un uomo di Neanderthal è stato il primo paziente ad andare dal dentista della storia. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica PLOS One, circa 59.000 anni fa un individuo vissuto sui monti Altai, nell’attuale Siberia sud-occidentale, è stato infatti sottoposto a un rudimentale trattamento dentale per alleviare una grave carie. Tutto è partito da un molare “sospetto”. La scoperta della più antica prova conosciuta di intervento odontoiatrico intenzionale nella storia dell’evoluzione umana, che anticipa di oltre 40.000 anni i precedenti casi noti, è stata resa nota da un team guidato dalla paleoantropologa Alisa Zubova dell’Accademia Russa delle Scienze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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