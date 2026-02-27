Sapiens e Neanderthal avevano una relazione sessuale La loro unione ha plasmato il genoma dell’uomo moderno | la scoperta sui nostri antenati

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Science rivela che Sapiens e Neanderthal avevano rapporti sessuali e che questa relazione ha influenzato il genoma dell’uomo moderno. La ricerca indica che ci sono state interazioni tra le due specie, lasciando tracce genetiche ancora visibili oggi. I ricercatori hanno analizzato il DNA e riscontrato elementi condivisi tra gli antenati umani e i Neanderthal.

Un team di ricercatori della Pennsylvania ha scoperto una correlazione di natura sessuale che ha plasmato il Dna dell'uomo moderno Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Science ha scoperto che vi è una correlazione diretta di natura sessuale tra Sapiens e Neanderthal. Come riporta Il Messaggero, a scoprire il curioso dettaglio è stato il team del laboratorio di Sarah Tishkoff, presso l’Università della Pennsylvania. Secondo i ricercatori, l’unione tra i nostri antenati avrebbe plasmato il genoma dell’uomo moderno. La tesi centrale dello studio si basa su un dato noto da tempo ai genetisti. La maggior parte degli esseri umani moderni di origine non africana presenta piccole quantità di Dna neandertaliano, distribuite nel proprio genoma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

