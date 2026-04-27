La rivincita dell’uomo di Neanderthal non fu soppiantato dai Sapiens perché meno intelligente?

Da tempo gli scienziati studiano i Neanderthal, un gruppo di ominidi che per molti anni sono stati considerati semplicemente un passo intermedio nell’evoluzione umana. Recenti ricerche hanno portato alla luce nuove informazioni sul loro ruolo nel passato e sulla loro eventuale sopravvivenza, portando a riflettere su come si siano integrati con i Sapiens e perché non siano stati completamente soppiantati. Le scoperte continuano a sollevare domande senza risposte definitive.

(Adnkronos) – Sono stati a lungo un enigma nell'evoluzione umana. E ancora oggi i Neanderthal continuano a sollevare domande cruciali alle quali la scienza sta cercando di dare risposta. Il più antico esemplare fu ritrovato nel 1829 in Belgio dal naturalista olandese Philippe-Charles Schmerling, che inizialmente pensò si trattasse di un essere umano antico, ma anatomicamente moderno. Da allora gli studi si sono susseguiti fino a diventare sempre più approfonditi, grazie anche all'aiuto di tecnologie avanzate. Un quesito, in particolare, è stato a lungo oggetto di dibattito: il modo esatto in cui i Neanderthal si inseriscono nella storia evolutiva degli ominidi.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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