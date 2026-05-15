Anche i Sinner soffrono La versione umana di Jannik resiliente più che dominante

Da ilnapolista.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella semifinale contro Medvedev, il tennista italiano ha mostrato un lato diverso rispetto a quello solitamente osservato. La partita è stata una vera e propria lotta, con momenti di resistenza e determinazione che testimoniano la forza mentale e fisica dell’atleta. La sfida si è prolungata e complessa, evidenziando la tenacia di chi, anche nei momenti difficili, non si arrende facilmente. Questa versione di Sinner rappresenta una faccia più umana e resiliente del giocatore, lontana dall’immagine di pura supremazia.

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Ecco l’altro Sinner. Il Sinner che non siamo abituati a vedere. Il Sinner di lotta. È stata (ed è ancora) una battaglia la semifinale contro Medvedev. Un percorso di sofferenza, tennistica s’intende. Interrotta dalla pioggia nel terzo set sul 4-2 per Jannik (vantaggio Medvedev) con un set pari. È sparito il Sinner dominante. Il numero uno del mondo ha mostrato il lato meno conosciuto. Ogni sua partita sembrava diventata una formalità, una corsa più contro il tempo che contro l’avversario. E invece dopo il tradizionale 6-1 iniziale, il rendimento di Medvedev è cresciuto. Il russo ha ripreso a sparare bordate come ai bei tempi e ha preso il comando del gioco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Jannik Sinner a Roma vince e infiamma il pubblico - #janniksinner #sinner #italia #tennis

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