Arthur Fils ha spiegato le ragioni per cui Rafael Jodar assomiglia più a Jannik Sinner rispetto a Carlos Alcaraz. La finale dell’ATP Tour a Barcellona si avvicina e l’attenzione si concentra anche sulla somiglianza tra i due giocatori. La discussione riguarda aspetti fisici e caratteristiche estetiche di Jodar, che ricordano il tennista italiano. L’evento si svolgerà nel torneo che si disputa sulla terra battuta in Spagna.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Arthur Fils ha raggiunto la sua seconda finale dell’ATP Tour del 2026, dopo una combattuta vittoria su Rafael Jodar in tre set. Il giovane tennista francese ha dimostrato grande determinazione, recuperando un set di svantaggio per vincere il match con un punteggio di 3-6, 6-2, 6-3, assicurandosi così un posto nella finale del Barcelona Open in programma sabato. Jodar ha raggiunto le semifinali di un evento ATP 500 per la prima volta, confermando le elevate aspettative attorno al suo talento. Nonostante la sconfitta, il diciannovenne ha già fatto il suo ingresso tra i primi 30 tennisti del mondo e potrebbe migliorare ulteriormente il suo ranking nei prossimi eventi.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Arthur Fils: Perché Rafael Jodar assomiglia più a Jannik Sinner che a Carlos Alcaraz.

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