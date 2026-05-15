anche ai virus piacciono le crociere

I virus trovano ambienti favorevoli anche a bordo delle navi. L’hantavirus si diffonde facilmente in spazi chiusi, mentre il norovirus viene trasmesso attraverso cibi in buffet e superfici contaminate. La legionella si sviluppa negli impianti idrici, creando potenziali rischi per i passeggeri e l’equipaggio. Queste situazioni sono state oggetto di controlli e verifiche durante le ispezioni a bordo delle navi da crociera. Le autorità sanitarie monitorano attentamente le condizioni igieniche per prevenire eventuali focolai.

Le crociere sono pubblicizzate come vacanze galleggianti, ma sono anche utili per studiare la salute pubblica. Le navi da crociera sono luoghi progettati nel minimo dettaglio in cui per giorni le persone vivono, mangiano, si rilassano e si muovono negli stessi spazi condivisi, mostrando con quanta facilità possono diffondersi le malattie quando gli esseri umani sono stipati in un unico ambiente. Pensate a una nave da crociera come a una città temporanea in mezzo al mare. Ci sono ristoranti, teatri, ascensori, cabine, cucine, impianti idrici e spazi comuni al chiuso. È un grande vantaggio in termini di comodità, ma tutto questo significa anche che quando un’infezione arriva a bordo può diffondersi sulla nave in modi difficili da arrestare. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Hantavirus Outbreak on Cruise Ship Leaves 3 Dead, WHO Investigates

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