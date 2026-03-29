Recentemente, alcuni calciatori sono stati visti con borse di lusso di grandi dimensioni durante i ritiri delle Nazionali. Le immagini vengono catturate da fotografi e presto condivise sui social, in particolare su Instagram, dove vengono analizzate e commentate da utenti e media specializzati. In poche ore, le foto si diffondono su diverse piattaforme, generando discussioni e riflessioni sul loro stile e abitudini.

Calciatori, borse di lusso e ritiri delle Nazionali. I giocatori arrivano, qualcuno li fotografa, la foto finisce su Instagram e nel giro di dodici ore è su ogni pagina di stile, smontata pezzo per pezzo nei commenti e nei quote di X. Non una borsa qualunque. Una borsa grande, lussuosa, portata con nonchalance. Kylian Mbappé arriva a Clairefontaine con una borsa scamosciata marrone di Dior e l'aria di chi non ricorda che tra quarantotto ore dovrà giocare una partita. Hugo Ekitike pochi attimi dopo si fa fotografare con una Balenciaga Rodeo Bag XL. Kenan Yildiz poggia a terra una borsa grande e ci appende sopra i nuovi scarpini adidas. Serge Gnabry abbina una borsa in pelle martellata nera al suo outfit Y-3. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Ai calciatori adesso piacciono le borse di lusso, quelle grandi

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"Per fare l'allenatore, meglio se sei un ex giocatore, ancora meglio se sei un ex campione. Perché solo un ex giocatore e campione capisce fino a che punto può spingersi con i giocatori che adesso allena. Io ad esempio da allenatore, avevo l'abitudine di entr - facebook.com facebook