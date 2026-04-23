Migliori profumi da uomo | come scegliere le fragranze che piacciono anche alle donne

Da fanpage.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra le proposte di fragranze maschili più apprezzate si trovano marchi come Gaultier e Chanel, noti per le loro creazioni classiche e riconoscibili. Accanto a queste, ci sono profumi di nicchia di marche come Tom Ford e Dior, che offrono combinazioni di note fresche, legni caldi e profumi gourmand. La scelta di una fragranza dipende dai gusti personali e da come si desidera presentarsi.

Da Gaultier e Chanel ai profumi di nicchia di Tom Ford e Dior, la nostra selezione uomo unisce freschezza, legni caldi e note gourmand per emozioni uniche.🔗 Leggi su Fanpage.it

I 10 PROFUMI da uomo più SEDUCENTI (secondo le donne)

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