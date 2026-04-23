Cpr in Albania il primo sì della Corte Ue ma manca ancora la sentenza Giorgia Meloni esulta | Persi due anni di polemiche infondate

La Corte di giustizia dell'Unione Europea ha dato un primo parere positivo, seppur non vincolante, sul protocollo tra Italia e Albania riguardante la creazione di un centro di permanenza temporanea a Gjader. La decisione riguarda l’autorizzazione preliminare, mentre la sentenza definitiva è ancora attesa. La notizia ha suscitato reazioni politiche, con il governo che ha commentato la questione come superata dopo due anni di polemiche.

Arriva un primo sì, non vincolante, dalla Corte di giustizia Ue sul protocollo Italia -Albania che ha dato il via alla nascita del Cpr a Gjader. Secondo l’avvocatura generale presso la Corte, che istruisce la pratica su cui poi si pronuncia il collegio, il protocollo «è compatibile» con le norme Ue sul rimpatrio e l’asilo. Con una sottolineatura importante: anche in questi Cpr fuori dai confini Ue, a condizione che «i diritti individuali e le garanzie riconosciuti ai migranti ai sensi del sistema europeo comune di asilo», devono essere «pienamente tutelati». No al diritto a rientrare in Italia. In particolare, la lettura dell’Avvocatura, qualora confermata dalla sentenza, imporrebbe un cambiamento importante rispetto all’ attuale continuo spostamento dei migranti.🔗 Leggi su Open.online

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