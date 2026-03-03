Marican prova a riaprire dopo 12 anni la piscina comunale | c' è la proposta di project financing
Dopo quasi dodici anni di inattività, la piscina comunale di Gricignano di Aversa potrebbe riaprire grazie a una proposta di project financing presentata dalla società Marican Heritage, appartenente alla famiglia Canciello, già attiva in settori come logistica e ristorazione. La proposta è stata ufficialmente trasmessa al Comune e ora sarà valutata dall'amministrazione locale.
Dopo quasi dodici anni di inattività, la piscina comunale di Gricignano di Aversa torna al centro delle attenzioni grazie a una proposta di project financing ufficialmente trasmessa al Comune dalla Marican Heritage, l’azienda della famiglia Canciello già attiva in ambito logistico, ristorativo e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: La minoranza non vota il project financing per riaprire la piscina: caos in Consiglio
Caro affitti e docenti fuori sede, l’ipotesi di Valditara: 12 miliardi sul tavolo per costruire foresterie nelle scuole e affidare i servizi ai privati in project financingIl Ministro della Istruzione Giuseppe Valditara propone un piano di rinnovamento per la edilizia scolastica affidato al project financing.