Marican prova a riaprire dopo 12 anni la piscina comunale | c' è la proposta di project financing

Dopo quasi dodici anni di inattività, la piscina comunale di Gricignano di Aversa potrebbe riaprire grazie a una proposta di project financing presentata dalla società Marican Heritage, appartenente alla famiglia Canciello, già attiva in settori come logistica e ristorazione. La proposta è stata ufficialmente trasmessa al Comune e ora sarà valutata dall'amministrazione locale.