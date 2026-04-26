Comune di Bari via libera della giunta | Gigi Ranieri nuovo direttore generale

La giunta comunale di Bari ha approvato la nomina di Gigi Ranieri come nuovo direttore generale del Comune. La decisione è stata ufficializzata recentemente, dopo aver esaminato la candidatura. Ranieri prenderà servizio a breve, sostituendo il precedente direttore generale. La nomina è stata comunicata ufficialmente dall’ente locale attraverso un comunicato stampa.

È arrivato il via libera della giunta comunale alla nomina di Gigi Ranieri come direttore generale del Comune di Bari.Con una delibera approvata venerdì, l’esecutivo ha autorizzato l’individuazione del nuovo dg, che prenderà il posto di Davide Pellegrino alla guida della macchina amministrativa.🔗 Leggi su Baritoday.it

Notizie correlate

Posto in Giunta e nuovo direttore generale, doppia partita in Comune: le voci nella MaggioranzaLa partita per il nuovo assessore comunale al Welfare e quella per il direttore generale.

Quanto guadagnerà il nuovo direttore generale del comune di MonzaDa marzo nel palazzo di piazza Trento e Trieste entrerà in servizio Alessandro Francioni, nuovo direttore generale del Comune di Monza in...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Al via l’installazione dei primi 51 cassonetti intelligenti: stamattina la presentazione del servizio sperimentale in partenza a Madonnella e nell’Umbertino; Il centrodestra attacca il Comune di Bari su assessori e delibere: Amministrazione in catalessi; Domenica 19 aprile al Parco Rossani la seconda edizione di Bari in Festa - Una domenica in città; Stili di vita e prevenzione: l’incontro al Comune di Bari.

Bari, attenti alle basole in via Sparano: non solo estetica, anche sicurezza. L'appello di residenti e commerciantiIn molti sollecitano interventi straordinari al Comune, ma la mappa di buche e dislivelli si allarga a tutti i quartieri cittadini Pavimentazione saltata, avvallamenti, asfalto a «tartaruga» e ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Bari, in via Abbrescia due cantieri fanno sparire i marciapiedi: pedoni costretti a camminare in strada. Il Comune: quello di sinistra è abusivo, verrà sanzionatoBari, in via Abbrescia due cantieri fanno sparire i marciapiedi: pedoni costretti a camminare in strada. Il Comune: quello di sinistra è abusivo, verrà sanzionato Bari, in via Abbrescia due cantieri ... lagazzettadelmezzogiorno.it

' Bari Città Amica dell' Autismo Il 28 aprile alle ore 10.00, nella Sala Consiliare del Comune di Bari, sarà presentato il progetto “ ' ’ – - facebook.com facebook