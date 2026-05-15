Gli ascolti televisivi di Amici sono inferiori rispetto agli anni precedenti, anche se vengono comunque diffusi comunicati ufficiali che celebrano il successo del programma. Questa differenza nelle performance si riflette sui dati di pubblico e sulle trasmissioni concorrenti, che continuano a mantenere un certo livello di interesse. La trasmissione di Maria De Filippi resta comunque uno degli appuntamenti più seguiti della stagione, ma il calo di ascolti ha riacceso discussioni sulla sua posizione nel panorama televisivo attuale.

Gli ascolti tv di Amici non sono come quelli degli altri anni, nonostante ciò vengono pubblicati dei comunicati trionfalistici che colpiscono anche il lavoro (difficile) di altri colleghi Amicista giungendo al termine,domenica 17 maggio si terrà la finale di questa edizione che è stato deludente rispetto alle altre, sia dal punto di vista degli ascolti, sia perché dal punto di vista social e mediatico in generale non c’è stata la stessa attenzione degli altri anni. Nonostante ciò,l’ufficio stampa del programma oggi ha diffuso un comunicato dove viene mostrato entusiasmo per gli ascolti. Non solo, per evidenziare la forza del talent, vengono affossati gli altri programmi che vanno in onda sempre su Canale 5. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Amici, De Filippi trionfa per gli ascolti ma affossa i colleghi: il comunicato che stride

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