Pechino Express anticipazioni 14 maggio | cosa succede nell’ultima puntata

La finale di Pechino Express 2026 è prevista per il 14 maggio, con le coppie rimaste in gara che si sfideranno per il primo posto. L’ultima puntata del reality vedrà i concorrenti affrontare le prove finali, determinando così il vincitore di questa edizione. La competizione si avvicina al termine, con i partecipanti pronti a concludere il percorso e contendersi il titolo.

La finale di Pechino Express 2026 sta per arrivare. L’appuntamento è per il 14 maggio quando le coppie rimaste in gara si sfideranno per conquistare il primo posto e vincere questa edizione del reality. Finale Pechino Express, le anticipazioni della puntata del 14 maggio. Nella semifinale di Pechino Express – L’Estremo Oriente, Costantino Della Gherardesca ha proclamato le coppie finaliste. Affiancato da Guido Meda, inviato speciale nelle tappe in Giappone, il presentatore ha seguito i concorrenti fra prove fisiche e mentali. Nell’ultima puntata, andata in onda il 7 maggio, ad abbandonare la trasmissione sono state Le Albiceleste, ossia Candelaria e Camila Solórzano, eliminate dalla busta nera ad un passo dalla finalissima.🔗 Leggi su Dilei.it

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