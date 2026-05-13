Il Serale di Amici 25 sta per arrivare alla conclusione, con la finale programmata per domenica 17 maggio 2026. Attualmente, sei concorrenti sono ancora in gara, ma soltanto cinque di loro parteciperanno all’ultima puntata. Nei prossimi giorni verranno eliminate le ultime sfide e i partecipanti rimasti si contenderanno il titolo di vincitore. La finale rappresenta il momento conclusivo di questa stagione del talent show.

Il Serale di Amici 25 si avvicina alla finale, prevista per domenica 17 maggio 2026. I concorrenti in gara sono sei, ma solo cinque accederanno all’ ultima puntata. L’ultima puntata infatti si aprirà con il ballottaggio tra Lorenzo Salvetti ed Angie per capire chi tra i due cantanti parteciperà alla gara finale. Intanto spuntano anche i favoriti alla vittoria: scopriamo insieme chi sono. Rudy Zerbi si è sposato ancora: il nome della moglie e i dettagli della cerimonia Le squadre in gara. Le squadre di Amici 25 sono divise tra i vari professori. La squadra di Anna Pettinelli e Emanuel Lo ha in gara il ballerino Alessio. La squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano schiera la cantante Elena e i ballerini Emiliano e Nicola.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici anticipazioni, puntata 17 Maggio 2026: i finalisti e i possibili vincitori

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