Massimo Ambrosini ha raccontato di aver pianto da solo a Milanello quando ha appreso dell’addio di Ancelotti, Maldini e degli altri compagni di squadra. Ha descritto come si sia sentito in quel momento, senza nascondere le emozioni provate. L’ex centrocampista ha condiviso anche dettagli sui giorni successivi, evidenziando il senso di perdita e di cambiamento all’interno del club. Le sue parole si concentrano sui sentimenti vissuti durante quegli eventi, senza entrare in analisi o interpretazioni.

Ospite nel podcast di Cronache di Spogliatoio, Massimo Ambrosini, ex calciatore e capitano del Milan, si è lasciato andare raccontando le emozioni provate al momento dell'addio di Carlo e Maldini, ma non solo. Nel corso della lunga chiacchierata, l'ex calciatore rossonero ha voluto ripercorrere i momenti più delicati vissuti all'interno dello spogliatoio alla notizia dell'arrivo di Leonardo, arrivato per il post Ancelotti, sulla panchina del Milan. Successivamente, Ambrosini ha voluto parlare anche degli addii che hanno poi segnato la fine di un Milan vincente. L'ex centrocampista rossonero ha parlato dell'addio di Paolo Maldini, figura storica del mondo Milan, e dell'impatto avuto nello spogliatoio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ambrosini: “Piansi da solo a Milanello per l’addio di Ancelotti, Maldini e dei miei compagni”

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