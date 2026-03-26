L'ex calciatore del Milan Alexandre Pato ha rilasciato una lunga intervista a 'The Athletic' in cui ha ricordato i tempi trascorsi nel club rossonero. Tra i nomi citati, spiccano Maldini e Kakà, mentre si parla anche del gesto di Ancelotti e degli infortuni che hanno segnato la sua carriera. La conversazione si concentra sugli aspetti più pratici e concreti della sua esperienza in maglia rossonera.

"Nello spogliatoio, alla mia destra, c'è Paolo Maldini. Poi, di fronte a me, vedo Kaká e Ronaldo. Era una squadra di leggende. Ancelotti ha detto a tutti di alzarsi in piedi quando sono entrato. Ogni giocatore è venuto da me a salutarmi. Ho pensato: "Wow, questo è rispetto". Puoi essere il miglior giocatore del mondo, ma devi rimanere umile. Devi avere rispetto per gli altri". Racconta così Alexandre Pato arrivato al Milan nel 2007 in una squadra piena di campioni. Ecco il racconto sul Diavolo a 'The Athletic'. "Al Milan non si trattava solo di calcio, era una famiglia. Ecco perché quella squadra del Milan ha vinto tutto. Se andavi in??campo e vedevi come si allenavano, pensavi: 'Wow, devo fare lo stesso'". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pato ricorda: “Al Milan c’erano Maldini, Kakà”. Il gesto di Ancelotti, gli infortuni e non solo

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