Ambiente | Mecchia Chiesi Italia ‘cinema strumento per coinvolgere le nuove generazioni’

Un rappresentante di Mecchia, uno dei dipendenti di Chiesi Italia, ha affermato che l’azienda utilizza il cinema come strumento per coinvolgere le nuove generazioni. Chiesi Italia, azienda certificata Benefit Corporation e B Corp, ha annunciato l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2035. La società ha comunicato questo impegno in un contesto in cui si discute di sostenibilità e responsabilità ambientale. La dichiarazione è stata resa pubblica durante un intervento pubblico dedicato alle iniziative aziendali in ambito ambientale.

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“Come Chiesi, azienda Benefit Corporation certificata B Corp, stiamo perseguendo l'obiettivo entro il 2035 di raggiungere la neutralità carbonica. Quello presentato oggi è un progetto toccante ed emozionante, che ha messo a sistema i valori di Chiesi con le idee, la formazione, i progetti formativi del Ministero dell'Istruzione, utilizzando un linguaggio unico: quello cinematografico. Stare in sala e vedere la passione di questi ragazzi, la bravura degli insegnanti e dei formatori non finirà mai di pagarci per aver sostenuto Ciak, si crea”. A dirlo Stefano Mecchia, Direttore Comunicazioni e Relazioni Istituzionali Chiesi Italia, a margine dell’incontro finale del progetto "Ciak si crea - Trame di periferia", organizzato all'Auditorium della Scuola Regina Mundi di Corvetto a Milano, giunto alla sua seconda edizione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ambiente: Mecchia (Chiesi Italia), ‘cinema strumento per coinvolgere le nuove generazioni’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ambiente: Mecchia (Chiesi Italia), ‘cinema strumento per coinvolgere le nuove generazioni’ Sullo stesso argomento Leggi anche: La storia della Resistenza nel fumetto italiano, evento per coinvolgere le nuove generazioni Leggi anche: Farmaceutica, Mecchia (Chiesi): "Testo unico per innovazione e migliore accesso a cure" Chiesi, con 'Ciak si crea' un premio a creatività su tema dell’aria pulitaRoma, 15 mag. (Adnkronos Salute) - Con la manifestazione ‘Che aria tira… Trame di periferia’, si chiude oggi il progetto ‘Ciak si crea – Trame di periferia’, seconda edizione dell’iniziativa dedicata ... lanuovasardegna.it Chiesi Italia sostiene il progetto Ciak Si Crea – Trame di PeriferiaChiesi Italia sostiene il progetto Ciak Si Crea – Trame di Periferia, seconda edizione dell’iniziativa dedicata alle scuole, che valorizza l’uso consapevole del linguaggio audiovisivo come strumento d ... gazzettadiparma.it