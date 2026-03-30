Il 31 marzo, alle 16, presso l'Aula Magna Storica di Pisa, si tiene la presentazione di un volume dedicato alla rappresentazione della Resistenza nel fumetto italiano. L'evento, promosso dalla Scuola Superiore Sant'Anna, analizza come questo genere abbia affrontato negli anni temi legati alla lotta partigiana e ai periodi storici coinvolti, evidenziando i cambiamenti stilistici e narrativi nel tempo.

La presentazione del volume 'Sciuscià e i suoi fratelli. Partigiani e Resistenza nel Fumetto' fa parte del progetto europeo 'itsyourhistorybro!' In che modo il fumetto italiano ha raccontato la Resistenza? E quali sono stati i cambiamenti di stile e di narrazione nel corso degli anni? Martedì 31 marzo alle ore 16, presso l'Aula Magna Storica (Piazza Martiri delle Libertà 33, Pisa), la Scuola Superiore Sant'Anna presenta il volume 'Sciuscià e i suoi fratelli. Partigiani e Resistenza nel Fumetto', curato da Pier Luigi Gaspa ed edito da Rider Comics: un percorso di immagini, parole, colori ed emozioni per riflettere sul linguaggio della narrazione disegnata come strumento di memoria, capace di intrecciare storia, biografie e immaginario collettivo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - La storia della Resistenza nel fumetto italiano, evento per coinvolgere le nuove generazioni

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