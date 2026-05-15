Nelle ultime ore si sono svolti i quarti di finale degli Internazionali d’Italia di Roma, con Jannik Sinner e Luciano Darderi che hanno conquistato la qualificazione alle semifinali. La competizione si svolge sul campo del Foro Italico, dove gli atleti italiani continuano a mettere in mostra le loro capacità. Nel frattempo, sono state espresse alcune opinioni riguardo al recupero di un altro giocatore, con un dirigente che ha commentato sulla possibilità di aspettare i tempi naturali di guarigione e ha definito una recente sconfitta come un evento positivo per un altro atleta.

Jannik Sinner e Luciano Darderi raggiungono le semifinali degli Internazionali d’Italia di Roma e il Foro Italico si tinge ancor più di azzurro. Di questo e molto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport inizia dalle inevitabili critiche su quanto avvenuto tra Finale di Coppa Italia di calcio e torneo di tennis: “ Non puoi programmare la Finale di Coppa Italia durante il torneo di tennis che si gioca a pochi metri. Le due realtà dovrebbero parlarsi perché situazioni simili non si ripetano. Lazio-Inter non era una partita ‘calda’ per cui pensate se ci fossero stato un match a rischio a livello di tifoserie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi: “Spero Musetti non affretti i tempi di recupero. Per Jodar una sconfitta salutare”

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