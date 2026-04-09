A Napoli, quattro giocatori sono ancora lontani dal rientro. Di Lorenzo, Rrahmani, Neres e Vergara sono infortunati e le loro tempistiche di recupero sono diverse, secondo quanto scritto dal ‘Corriere dello Sport’. La squadra si prepara ad affrontare le prossime partite senza questi elementi chiave. Le notizie sui tempi di recupero sono ancora in aggiornamento, ma la loro assenza pesa sulla rosa.

Quattro assenti pesano sul Napoli in questa fase decisiva della stagione: Di Lorenzo, Rrahmani, Neres e Vergara hanno tempistiche di recupero differenti secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’. Rrahmani e Di Lorenzo: i rientri più prossimi. Il difensore centrale ha saltato sei partite per un problema muscolare rimediato contro la Roma. Secondo il quotidiano, Rrahmani ha intrapreso il percorso di recupero ma la sua convocazione resta in bilico tra Parma e la sfida casalinga con la Lazio del 18 aprile. La sua assenza ha pesato sulla retroguardia, costretta a riorganizzarsi costantemente. Il capitano Di Lorenzo, invece, è atteso al rientro entro fine mese, una tempistica più definita rispetto al compagno di reparto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli: quattro infortuni pesanti verso il recupero, i nuovi tempi di recupero

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