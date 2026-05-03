A Ierapetra corteo sul lungomare e in centro per salutare e sostenere la Flotilla | Siamo ancora qui e questa è una sconfitta per l’esercito di Israele

Domenica 3 maggio, centinaia di persone si sono riunite lungo il lungomare e nel centro di Ierapetra, cittadina di circa 20.000 abitanti sulla costa sudorientale di Creta, per salutare e sostenere la Global Sumud Flotilla. La manifestazione si è svolta con un corteo che ha attraversato le vie della città, coinvolgendo la comunità locale in un gesto di vicinanza e solidarietà nei confronti dell'iniziativa.

Centinaia di persone domenica 3 maggio sono venute a salutare la Global Sumud Flotilla con una manifestazione sul lungomare di Ierapetra, una cittadina di circa 20mila abitanti che si affaccia sulla costa sudorientale dell’isola greca di Creta. Una trentina di barche dirette a Gaza, quelle che non sono state intercettate nell’operazione condotta dalla Marina israeliana nella notte tra il 29 e il 30 aprile, sono alla fonda qui davanti, in attesa di ripartire quando calerà il forte vento da nord che da due giorni complica la navigazione nell’ Egeo e in tutto il Mediterraneo centro-orientale. Striscioni in inglese e in greco per la Palestina e contro il genocidio, ma anche per la liberazione di Saif Abukeshek e Thiago Ávila deportati in Israele dopo il sequestro in alto mare.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A Ierapetra corteo sul lungomare e in centro per salutare (e sostenere) la Flotilla: “Siamo ancora qui e questa è una sconfitta per l’esercito di Israele” Notizie correlate Leggi anche: Corteo al Colosseo Pro Flotilla dopo il blitz di Israele Corteo per la Flotilla, arrestata attivista. In 2mila sfilano in centroBologna, 30 qprile 2026 – “Se state guardando questo video sappiate che le forze di occupazione israeliane mi hanno rapita in acque internazionali”.