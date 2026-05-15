Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali degli Internazionali d’Italia 2026, superando in due set il russo Andrey Rublev dopo aver già battuto Luciano Darderi nei quarti di finale. La vittoria di Sinner lo porta a sfidare in semifinale un altro russo, Daniil Medvedev. Dopo il match, l’allenatore ha commentato che la stanchezza del giocatore sarebbe di natura mentale e ha escluso che il secondo set contro Rublev debba essere considerato un elemento preoccupante.

Dopo Luciano Darderi, anche Jannik Sinner ha superato lo scoglio dei quarti di finale regolando in due set Andrey Rublev e qualificandosi per le semifinali degli Internazionali d’Italia 2026 in cui se la vedrà con un altro russo, Daniil Medvedev. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “ Rublev era sicuramente un test attendibile. Le 32 vittorie consecutive nei 1000 sono qualcosa di clamoroso per come sono scaturite, vuoi perché i set persi sono due e al tie-break, vuoi perché ha concesso solamente 13 giochi sul proprio servizio tra cui uno ieri, che ha interrotto una lunga striscia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi: “La stanchezza di Sinner è mentale, non darei troppo peso al secondo set contro Rublev”

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