Jannik Sinner in difficoltà? Aggiornamento sorprendente sulla sua condizione dopo il secondo set contro Rublev

Da napolipiu.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita contro Rublev, Jannik Sinner ha incontrato alcune difficoltà dopo aver perso il secondo set. Dopo questa fase, ci sono stati aggiornamenti riguardo alla sua condizione, che hanno attirato l’attenzione degli spettatori. La sua performance è stata influenzata dall’andamento del match, che ha visto un cambio di ritmo nel secondo set. La situazione di Sinner ha fatto discutere gli appassionati e gli esperti, mentre si attende un suo eventuale intervento o reazione.

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"> Jannik Sinner avanti nella corsa all’ATP Masters 1000 di Roma. Jannik Sinner continua il suo straordinario percorso nel circuito ATP Masters 1000, avvicinandosi sempre di più al sesto titolo consecutivo. Dopo una prestazione convincente, il giovane talento italiano ha eliminato Andrey Rublev in due set, chiudendo il match con un punteggio di 6-2, 6-4, e garantendosi un posto nelle semifinali dell’Open d’Italia. Con questa vittoria, Sinner non solo ha consolidato la sua posizione tra i migliori tennisti del mondo, ma ha anche superato Novak Djokovic, conquistando il record per il maggior numero di vittorie consecutive negli eventi ATP Masters 1000, arrivando così a un’incredibile serie di 32 match vinti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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