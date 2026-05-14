Jannik Sinner torna in semifinale a Roma | Rublev piegato dopo un secondo set con una lieve flessione

Jannik Sinner ha raggiunto le semifinali agli Internazionali d’Italia, vincendo contro Andrey Rublev con il punteggio di 6-2, 6-4. La partita si è conclusa con una vittoria in due set, nonostante un lieve calo nel secondo. Con questa vittoria, il tennista italiano ha scritto un nuovo capitolo nel suo percorso, consolidando la sua presenza tra i migliori del torneo. La sfida si è svolta al Foro Italico, nel cuore di Roma.

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Jannik Sinner è in semifinale agli Internazionali d’Italia. Jannik Sinner è da record. Con la vittoria per 6-2 6-4 nei confronti del russo Andrey Rublev, al Foro Italico si genera un nuovo capitolo della storia del numero 1 del mondo. Sono 32 i match vinti consecutivamente dal classe 2001 di Sesto Pusteria nei Masters 1000: un record ineguagliato, che parte da Parigi indoor 2025 e che arriva fino a Roma. Adesso c’è solo l’attesa per scoprire chi, tra Daniil Medvedev e Martin Landaluce, sfiderà Jannik in semifinale domani Inizio di match col turbo per Sinner, che subito trova ai vantaggi il break grazie a uno scambio ad altissima intensità che si chiude con l’incrociato di dritto vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner torna in semifinale a Roma: Rublev piegato dopo un secondo set con una lieve flessione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Jannik Sinner va in semifinale agli Internazionali di Roma: sconfitto Rublev in due set, superato il record di DjokovicÈ uno Jannik Sinner incontrastabile quello che batte Rublev senza particolari problemi, in due set (6-2, 6-4). Leggi anche: Sinner implacabile a Roma: Rublev ko, Jannik in semifinale come Darderi Temi più discussi: Jannik Sinner a Roma per la storia: Ma non gioco per i record · Tennis; Jannik Sinner torna al total black agli Internazionali di Roma 2026; Sinner-Popyrin vale gli ottavi di finale: quando e dove vederla; Tennis, Internazionali Roma: Sinner a caccia nuovo record, 32 vittorie consecutive per superare Djokovic. Tennis: sorteggio Atp Madrid, possibile semifinale Sinner-Musetti Jannik Sinner, numero 1 del mondo, torna per la quarta volta a Madrid, la prima dal 2024 (6-2 il suo bilancio vittorie-sconfitte nel torneo). Nell'ultima partecipazione ha raggiunto i quarti di finale, x.com LIVE Sinner-Popyrin 6-2 6-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro annienta l’australiano e torna agli ottavi nel torneo di casaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.16 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci seguito. oasport.it Sinner trionfa a Montecarlo: Alcaraz sconfitto 7-6 6-3, Jannik torna numero uno al mondoOggi va in scena la prima sfida della stagione tra Jannik e Carlos, in palio c'è anche il primato nel ranking. Cronaca in tempo reale ... corrieredellosport.it