Amazon rivoluziona gli acquisti | arriva Alexa per guidare la ricerca

Amazon ha annunciato l’introduzione di Alexa come assistente vocale per aiutare gli utenti nella ricerca dei prodotti sulla piattaforma. La novità coinvolge anche modifiche alla visibilità dei prodotti sponsorizzati, che saranno influenzate dalla nuova chat. Contestualmente, l’azienda ha deciso di rimuovere il chatbot Rufus, senza specificarne i motivi ufficiali. Questi cambiamenti mirano a migliorare l’esperienza di acquisto e a ottimizzare le funzioni di ricerca e promozione dei prodotti.

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