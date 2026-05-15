Amazon rivoluziona gli acquisti | arriva Alexa per guidare la ricerca

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Amazon ha annunciato l’introduzione di Alexa come assistente vocale per aiutare gli utenti nella ricerca dei prodotti sulla piattaforma. La novità coinvolge anche modifiche alla visibilità dei prodotti sponsorizzati, che saranno influenzate dalla nuova chat. Contestualmente, l’azienda ha deciso di rimuovere il chatbot Rufus, senza specificarne i motivi ufficiali. Questi cambiamenti mirano a migliorare l’esperienza di acquisto e a ottimizzare le funzioni di ricerca e promozione dei prodotti.

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? Punti chiave Come cambierà la visibilità dei prodotti sponsorizzati con la nuova chat?. Perché Amazon ha deciso di eliminare il chatbot Rufus?. Quali vantaggi reali avrà l'utente rispetto ai chatbot come ChatGPT?. Chi subirà il danno maggiore dal nuovo sistema di acquisto automatico?.? In Breve Esperimento Rufus concluso dopo circa ventiquattro mesi di attività sul mercato.. Nuove funzioni permettono confronti prodotti e avvisi automatici per soglie di prezzo.. Integrazione tramite icona lettera A corsiva o dispositivi Echo Show.. Potenziale impatto negativo sulla visibilità delle inserzioni pubblicitarie per venditori terzi.. Amazon chiude l’interfaccia Rufus per integrare Alexa for Shopping direttamente nei risultati di ricerca del proprio ecosistema digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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