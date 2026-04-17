Amazon Alexa+ in Italia come averla e quali sono novità e differenze con la versione standard

Amazon ha annunciato l'arrivo di Alexa+ in Italia, una versione aggiornata del suo assistente vocale. Questa novità permette agli utenti di accedere a funzioni migliorate rispetto alla versione standard, con alcune differenze nelle capacità e nelle modalità di utilizzo. La distribuzione di Alexa+ avviene attraverso aggiornamenti software e dispositivi compatibili, offrendo nuove possibilità di interazione e gestione dei servizi domestici intelligenti.

A oltre un anno dal lancio negli Stati Uniti, arriva anche in Italia Alexa+ (Plus), la nuova versione dell’assistente vocale di Amazon. La principale novità è l’uso dell’intelligenza artificiale generativa, che permette di rendere le interazioni più naturali e fluide e gestire richieste complesse. Al momento Alexa+ è disponibile in Italia gratuitamente in accesso anticipato, dopo questa prima fase costerà 22,99 euro al mese, o inclusa senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Amazon Prime. Arriva in Italia Amazon Alexa+ A partire dal 15 aprile 2026 è disponibile anche in Italia Alexa+, la nuova versione dell’assistente di Amazon. Non si tratta di un semplice aggiornamento, ma di un cambio di paradigma, con un nuovo sistema basato sull’intelligenza artificiale generativa.🔗 Leggi su Virgilio.it

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