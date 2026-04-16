In Italia, l’assistente vocale Alexa+ di Amazon arriva con un nuovo aggiornamento. Gli smart speaker, sempre più diffusi nel paese, sono stati adottati dal 63% delle persone nel 2025 per rendere le case più intelligenti. L’introduzione di Alexa+ porta nuove funzionalità e miglioramenti, ampliando le possibilità di utilizzo di questi dispositivi domestici. La diffusione degli smart speaker continua a crescere, modificando il modo in cui si interagisce con la tecnologia quotidiana.

Gli smart speaker si stanno diffondendo in modo sempre più capillare in Italia, con il 63% di persone che nel 2025 ha scelto di rendere smart la propria casa. Uno degli strumenti più venduti è proprio l’ Echo di Amazon, il dispositivo che permette di collegare digitalmente qualsiasi cosa: dalle luci ai dispositivi di sicurezza. Adesso l’assistente Amazon annuncia una sua nuova versione: Alexa+. L’obiettivo è basare l’aggiornamento sull’ intelligenza artificiale generativa affinché sia possibile rendere l’esperienza più fluida e operativa per l’utente. Alexa+ arriva in Italia: cosa prevede il nuovo aggiornamento?. Uno degli aspetti meno graditi della versione precedente di Alexa+ è proprio la poca naturalezza nelle conversazioni, considerate molto meccaniche e poco naturali.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Alexa+ arriva in Italia: cosa prevede il nuovo aggiornamento dell’assistente vocale di Amazon?

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