amazon cancella il mmo de il signore degli anelli

Amazon ha deciso di cancellare il progetto di gioco di ruolo online dedicato a Il Signore degli Anelli. Il progetto, che aveva suscitato attese e annunci ufficiali, è stato interrotto dopo mesi di incertezza e mancanza di aggiornamenti. La divisione gaming del gruppo aveva fatto sapere in passato di lavorare a questo MMO, ma ora tutte le attività relative sono state ufficialmente sospese. La notizia è stata confermata da fonti interne all’azienda.

Amazon ha cancellato il MMO dedicato a Il Signore degli Anelli, chiudendo un progetto che per mesi era rimasto sospeso tra annunci lontani, silenzi ufficiali e segnali sempre più preoccupanti sul futuro della divisione gaming del gruppo. Il gioco era stato presentato nel maggio 2023 come una nuova grande esperienza online ambientata nella Terra di Mezzo, con l’obiettivo di portare i giocatori dentro un mondo persistente ispirato all’universo creato da J.R.R. Tolkien. L’idea aveva attirato subito molta attenzione, perché un MMO basato su Il Signore degli Anelli avrebbe potuto unire esplorazione, cooperazione, razze, regioni iconiche e narrazione condivisa in una produzione ad altissimo potenziale. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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