Durante un evento a Las Vegas, la Warner Bros. ha annunciato il cast completo del film prequel de

Che Mortensen non sarebbe tornato era ormai una certezza, ma adesso il cast ufficiale del film prequel della saga è stato svelato nella sua interezza, così come il nuovo volto di Grampasso La Terra di Mezzo è approdata a Las Vegas ieri notte, nell'ambito della presentazione della Warner Bros. alla CinemaCon. Lo studio ha svelato i nomi di diversi membri del cast del prossimo film Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum, diretto da Andy Serkis e in arrivo nelle sale l'anno prossimo. Come era stato anticipato qualche settimana fa, Viggo Mortensen non riprenderà i panni di Aragorn in questo nuovo capitolo della saga, verosimilmente per i limiti dell'età, visto che questa storia è un prequel della saga cinematografica.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Signore degli Anelli: scelto il nuovo Aragorn de La caccia a Gollum, e non è Viggo Mortensen

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