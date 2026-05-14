George Clooney compie 65 anni la moglie Amal gli organizza un compleanno da commedia hollywoodiana

Per il suo 65° compleanno, l’attore ha ricevuto una sorpresa speciale preparata dalla moglie. L’evento si è svolto in un’atmosfera che richiama le scene di una commedia di Hollywood, con dettagli curati e un’ambientazione ricca di elementi tipici del mondo del cinema. La celebrazione ha coinvolto amici e colleghi, creando un momento di festa inaspettato e originale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui