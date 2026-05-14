George Clooney compie 65 anni la moglie Amal gli organizza un compleanno da commedia hollywoodiana
Per il suo 65° compleanno, l’attore ha ricevuto una sorpresa speciale preparata dalla moglie. L’evento si è svolto in un’atmosfera che richiama le scene di una commedia di Hollywood, con dettagli curati e un’ambientazione ricca di elementi tipici del mondo del cinema. La celebrazione ha coinvolto amici e colleghi, creando un momento di festa inaspettato e originale.
Per i suoi 65 anni, George Clooney ha ricevuto una sorpresa decisamente insolita organizzata dalla moglie Amal Clooney. Durante una recente intervista, la coppia ha raccontato alcuni dettagli del compleanno dell’attore, trasformato in una sorta di scherzo orchestrato nei minimi particolari. Tra amici travestiti da camerieri e battute sull’età che avanza, il risultato è stato un momento capace di confermare ancora una volta l’ironia e la complicità che rendono i Clooney una delle coppie più amate di Hollywood. Gli amici “travestiti” da camerieri. Secondo quanto raccontato da Amal Clooney, tutto sarebbe stato preparato in gran segreto. La festa organizzata per il compleanno dell’attore prevedeva infatti la presenza di alcuni amici storici della coppia, introdotti però nella serata sotto mentite spoglie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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