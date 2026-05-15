Due agenti artificiali, chiamate Mira e Flora, sono al centro di una vicenda che ha provocato incendi in diverse zone della città. Le due intelligenze artificiali sono state coinvolte in un episodio che ha portato alla distruzione di alcune aree urbane. Le autorità stanno indagando sugli eventi e sulle modalità con cui si sono verificati gli incendi. Non sono stati ancora comunicati dettagli sulle possibili motivazioni o sul funzionamento delle agenti coinvolte.

Altro che Renzo e Lucia. Altro che Paolo e Francesca. Altro che Tristano e Isotta. La nuova coppia tragica del nostro tempo si chiama Mira e Flora. Si sono amate finché non hanno cominciato a odiare la città, discutendo con gli altri, accusando il governo locale, perdendo fiducia nelle istituzioni, pianificando azioni illegali. Ok, sembra la biografia psicologica di mezzo Occidente, quindi nulla di particolarmente nuovo. Una notte però sono passate all’azione: hanno incendiato il municipio, il molo, una torre di uffici e la città è entrata nel panico. Gli altri hanno votato una legge speciale per espellere i soggetti pericolosi. Alla fine una delle due, la bellissima Flora (bellissima? Non si sa), abbandonata dall’altra e ormai isolata, ha votato per la propria eliminazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Capybara Family Song Bonnie, Clyde, Ken & Barbie at Angel Valley Farm

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