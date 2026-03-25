In alcune regioni del paese, la maggioranza ha espresso un sì attraverso il voto, mentre altre aree hanno mostrato una diversa preferenza. Le differenze regionali sono evidenti e si riflettono nei risultati elettorali, che evidenziano come alcune zone abbiano deciso diversamente rispetto ad altre. La situazione ha suscitato diverse reazioni tra gli osservatori, in particolare riguardo alle dinamiche politiche e sociali che influenzano le scelte degli elettori.

Le “colpe” secondo Meloni per la sconfitta al referendum: Gratteri, Iran, Trump. Si arena il premierato Forse davvero quei truci ricconi del nord e nord-est sono insensibili al collaborazionismo di Meloni con quel bombarolo di Trump (come dice la Cuzzo), insensibili all’intimo rapporto tra “Bella ciao” e il correntismo del Csm, insensibili alla svolta autoritaria e persino alle ingerenze clericali in politica di don Zuppi, nuovo megafono di Dio. Insensibili ai quattro novissimi etici che hanno deciso del referendum. Come che sia, le tre regioni del nord, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia – le aree più economicamente progredite e trainanti del paese (con la rossa Emilia-Romagna) – sono le uniche in cui ha vinto il Sì: 53,5 per cento in Lombardia, 58,4 in Veneto e 54,4 in Friuli Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le uniche tre regioni che hanno votato Sì sono quelle che Meloni ha maltrattato. Buona idea?

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