Un uomo ha denunciato una truffa subito dalla madre, accusando una sconosciuta di aver ricevuto 5.000 euro dopo aver ricevuto una telefonata in cui le si diceva che era necessario aiutarla finanziariamente. La donna si sarebbe fidata delle parole ascoltate e avrebbe consegnato il denaro, pensando di salvare un familiare in difficoltà. Le autorità stanno indagando su questa vicenda, che si inserisce in un crescente fenomeno di truffe telefoniche che sfruttano le paure delle persone per ottenere denaro.

Sempre più spesso le truffe telefoniche non puntano solo al denaro, ma alla leva più immediata e potente: la paura per un familiare. È il meccanismo dietro l’episodio raccontato da Marco Morandi a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo che ha coinvolto sua madre, l’attrice Laura Efrikian: “Le hanno telefonato usando il nome di uno dei miei figli, Jacopo, dicendo che io avevo bisogno di soldi”, ha spiegato Morandi in trasmissione, ricostruendo il raggiro. Secondo quanto raccontato, qualcuno ha contattato la donna fingendo un’emergenza che riguardava il figlio, e ha creato una situazione di urgenza tale da impedire qualsiasi verifica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Le hanno detto che avevo bisogno di soldi, per salvare me si è fidata e ha dato 5 mila euro a una sconosciuta”: Marco Morandi denuncia la truffa ai danni della mamma Laura Efrikian

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