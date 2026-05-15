In occasione della Giornata internazionale, 56 musei dell'Alto Adige saranno accessibili gratuitamente domenica. I visitatori potranno esplorare diverse collezioni di arte e storia senza dover acquistare il biglietto d’ingresso. La giornata offre l’opportunità di scoprire i tesori custoditi in queste strutture, molte delle quali rappresentano importanti testimonianze culturali della regione. Nel frattempo, si attendono novità sulla gestione di alcuni piccoli musei, che passeranno sotto un nuovo direttivo.

? Domande chiave Quali tesori artistici e storici potrete visitare senza pagare domenica?. Come cambierà la gestione dei piccoli musei con il nuovo direttivo?. Chi sono i nuovi responsabili che guideranno la rete culturale?. Perché l'integrazione dei borghi è fondamentale per il turismo locale?.? In Breve Nuovo direttivo con Florian Hofer, Robert Gruber, Julia Aufderklamm, Lisa Leoni e Thina Adams.. Incontro tra Hofer e l'assessore Philipp Achammer per nuove strategie di collaborazione.. Associazione musei altoatesini nata nel 2004 per sostenere le realtà locali.. Obiettivo di integrare le 56 strutture nel flusso turistico della provincia.. Domenica 17 maggio, i musei dell’Alto Adige apriranno le porte gratuitamente a visitatori e visitatrici per celebrare la Giornata internazionale dei musei con un programma di attività speciali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alto Adige: 56 musei aprono gratis per la Giornata internazionale

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