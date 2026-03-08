8 marzo la giornata internazionale della donna Dai musei gratis ai concerti | le iniziative a Firenze

Il 8 marzo a Firenze si svolgono numerose iniziative per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. Musei e luoghi culturali offrono ingressi gratuiti, mentre si tengono concerti e eventi pubblici in diverse zone della città. La giornata si presenta come un momento di coinvolgimento collettivo, con attività che coinvolgono cittadini di tutte le età, senza distinzione di provenienza o genere.

Firenze, 8 marzo 2026 – A oramai mezzo secolo dall'ufficializzazione dall'Onu della Giornata Internazionale della donna, l'8 marzo resta una data importante, simbolica, significativa. E sono diverse le iniziative a Firenze, eccone alcune. I musei fiorentini per le donne: dove si entra gratis. La Giornata della donna a Firenze si passa al museo: la Galleria dell’Accademia di Firenze, il museo nazionale del Bargello, il museo delle Cappelle Medicee e il Complesso di Orsanmichele saranno aperti gratis per le donne, come del resto anche i musei civici fiorentini e Palazzo Medici Riccardi. Gli orari: museo di Palazzo Vecchio (919) Torre di Arnolfo (917) complesso di Santa Maria Novella (orario 1317. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Giornata Internazionale della Donna, 8 marzo 2026: gli eventi a Milano, dal corteo al flash mob fino ai musei gratisMilano, 7 marzo 2026 – Domani, 8 marzo, anche Milano celebra la Giornata Internazionale della Donna.

