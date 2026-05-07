Alto Adige | 50 musei aprono gratis per la Giornata della Cultura

In occasione della Giornata della Cultura, cinquanta musei dell'Alto Adige apriranno gratuitamente le porte ai visitatori. Tra le iniziative previste, ci sono attività dedicate ai bambini nei piccoli borghi, pensate per coinvolgere le famiglie e i più giovani. L’assessore ha spiegato come i musei possano contribuire a unire le comunità locali, favorendo incontri e scambi culturali tra le diverse realtà presenti sul territorio.

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? Punti chiave Quali attività specifiche sono previste per i bambini nei piccoli borghi?. Come possono i musei unire comunità divise secondo l'assessore Achammer?. Dove si concentreranno i laboratori didattici oltre i grandi centri urbani?. Perché la gratuità è considerata uno strumento di democratizzazione del sapere?.? In Breve L'iniziativa celebra la ricorrenza ICOM fissata ufficialmente per il 18 maggio.. L'assessore Philipp Achammer sottolinea il ruolo critico dei musei contro la polarizzazione.. Il programma include laboratori didattici e visite guidate per tutte le fasce d'età.. L'evento mira a democratizzare il sapere nei piccoli borghi e zone periferiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alto Adige: 50 musei aprono gratis per la Giornata della Cultura Notizie correlate Musei gratis a Torino e in Piemonte: i luoghi della cultura da visitare domenica 1°marzoDomenica 1° marzo 2026, in occasione della prima domenica del mese, torna l'iniziativa "Domenica al Museo" del Ministero della Cultura che garantisce... 8 marzo, la giornata internazionale della donna. Dai musei gratis ai concerti: le iniziative a FirenzeFirenze, 8 marzo 2026 – A oramai mezzo secolo dall'ufficializzazione dall'Onu della Giornata Internazionale della donna, l'8 marzo resta una data...