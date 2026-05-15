Altalena meteo su Bari e provincia | domani arrivano vento e pioggia
A Bari e nella provincia, il tempo cambia di nuovo con l’arrivo di venti e piogge. La Protezione Civile ha diffuso un bollettino che segnala il rischio di vento per domani, 16 maggio, a partire dalle 8 del mattino e per le successive 12 ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con possibilità di precipitazioni e raffiche di vento che interesseranno la zona durante le ore diurne.
Continua l'altalena meteorologica a Bari e provincia. La Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino che annuncia il rischio vento per domani, 16 maggio, dalle 8 e per le successive 12 ore.In arrivo forti ventiLe robuste correnti non saranno presenti solo nella zona del capoluogo pugliese, ma. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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