Altalena meteo su Bari e provincia | domani arrivano vento e pioggia

A Bari e nella provincia, il tempo cambia di nuovo con l’arrivo di venti e piogge. La Protezione Civile ha diffuso un bollettino che segnala il rischio di vento per domani, 16 maggio, a partire dalle 8 del mattino e per le successive 12 ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con possibilità di precipitazioni e raffiche di vento che interesseranno la zona durante le ore diurne.

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