A Bari, pioggia e vento persistono, con l’allerta meteo ufficialmente prorogata. Il maltempo ha causato disagi e modifiche alle attività quotidiane, trasformando il clima di questa giornata di inizio primavera in una condizione più tipica di stagione autunnale o invernale. Le autorità monitorano la situazione e mantengono alta l’attenzione sulla stabilità della viabilità e sulla sicurezza pubblica.

La Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino che prolunga il rischio temporali fino a domani sera, sabato 28 marzo. Domenica scatta la tregua: sarà una giornata fredda, ma senza precipitazioni. Da lunedì riparte la pioggia La morsa del maltempo continua a stringere Bari. La pioggia e il forte vento hanno trasformato un venerdì di inizio primavera in una classica giornata dal sapore invernale. Durante le prossime ore le precipitazioni atmosferiche continueranno a imperversare sulla città e in provincia. La Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino che prolunga l'allerta meteo, classificata 'gialla', su tutto il territorio pugliese, fino alle 22 di domani (sabato 28 marzo). 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Pioggia e vento su Bari, prorogata l'allerta meteo: ecco quanto durerà il maltempo

Articoli correlati

Leggi anche: Vento e pioggia, il maltempo non lascia Bari: allerta meteo fino alle 20

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pioggia e vento su Bari prorogata...

Temi più discussi: Ancora pioggia e vento sulla Puglia: atteso miglioramento nel fine settimana; Week-end di pioggia e forti venti in arrivo sulla Puglia: rischio rovesci e repentini cambiamenti. Le previsioni meteo; Meteo weekend delle Palme: sabato ancora fronte artico con pioggia, vento e neve su parte d'Italia, meglio domenica; Pioggia e vento sferzano la costa, neve in montagna.

Pioggia, grandine e vento forte: il risveglio di oggi a Roma. Neve anche a bassa quota e mareggiateAllerta gialla per il vento forte, perturbazioni su tutto il Lazio e disagi a Roma. Attesa la neve dai 400 metri di altitudine e rischio mareggiate per le coste più esposte. fanpage.it

Maltempo, allerta meteo gialla domani 27 marzo per temporali e vento forte: le regioni colpiteAncora piogge e neve al Centro Sud e venti di burrasca su tutta l’Italia. Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso per domani, venerdì 27 marzo 2026, l’allerta meteo gialla in nove regioni: ... fanpage.it

Sono realizzate in nylon o con materiali anti pioggia e anti vento, hanno zip, cappucci, tasche laterali e colori accesi proprio come le giacche tecniche che si utilizzano in montagna o per gli sport all’aperto e sono il capo di tendenza per la primavera 2026. - facebook.com facebook

I colori dopo la pioggia Le Zattere. Venezia fine '800 Hercules Barbazon Barbazon x.com