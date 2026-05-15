Nevicata primaverile imbianca le Dolomiti drone in volo a Colfosco

Una nevicata primaverile ha imbiancato le Dolomiti, creando un paesaggio insolito per questa stagione. A Colfosco, frazione di Corvara in Badia, un drone ha sorvolato le montagne, offrendo immagini del manto bianco che copre le vette. L'evento ha attirato l’attenzione di appassionati e residenti, mentre le strade e le aree circostanti sono state interessate dalla neve fresca. La situazione è monitorata dalle autorità locali, che tengono sotto controllo le condizioni atmosferiche e le eventuali ripercussioni sul territorio.

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Il drone in volo a Colfosco, frazione di Corvara in Badia, in provincia di Bolzano, mostra il paesaggio cambiato completamente in poche ore grazie alla nevicata primaverile di metà maggio che ha steso un velo candido sul paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nevicata primaverile imbianca le Dolomiti, drone in volo a Colfosco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Volo tra le Dolomiti: open day per scoprire la magia degli aliantiL’Aeroclub Belluno organizza un open day dedicato al volo a vela per sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, con l’obiettivo di accogliere nuovi... Castiglione, le immagini del drone in volo sulle franeNelle immagini del drone le frane che hanno interrotto la strada provinciale che da Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti, conduce al... Nevicata primaverile imbianca le Dolomiti, drone in volo a ColfoscoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net Video. Rara tempesta di neve primaverile colpisce MoscaUna rara nevicata primaverile imbianca Mosca, costringendo alla cancellazione di voli e facendo cadere alberi. Il Centro meteorologico russo ha dichiarato per la capitale l’allerta arancione, in ... it.euronews.com