Alpaca e gara di pesca | torna la ‘Fiera di Coccanile’ con spettacoli cibo e musica

Nel fine settimana tra il 16 e il 17 si svolgerà a Copparo la tradizionale Fiera di Coccanile. La manifestazione prevede una serie di attività tra cui una gara di pesca e incontri con alpaca, accompagnate da spettacoli, assaggi di cibo e musica dal vivo. L’evento si svolge in diverse location del paese e coinvolge diverse associazioni locali. La fiera rappresenta un appuntamento annuale molto atteso dalla comunità, con un programma ricco di iniziative per tutte le età.

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