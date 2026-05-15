Alpaca e gara di pesca | torna la ‘Fiera di Coccanile’ con spettacoli cibo e musica
Nel fine settimana tra il 16 e il 17 si svolgerà a Copparo la tradizionale Fiera di Coccanile. La manifestazione prevede una serie di attività tra cui una gara di pesca e incontri con alpaca, accompagnate da spettacoli, assaggi di cibo e musica dal vivo. L’evento si svolge in diverse location del paese e coinvolge diverse associazioni locali. La fiera rappresenta un appuntamento annuale molto atteso dalla comunità, con un programma ricco di iniziative per tutte le età.
Nel fine settimana, tra sabato 16 e domenica 17, torna l’appuntamento con la Fiera di Coccanile a Copparo, che promette giornate all’insegna del divertimento e della voglia di stare insieme. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl programma, rispetto allo scorso anno, è stato arricchito. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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