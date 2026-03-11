Via alla Fiera di San Giuseppe | una giornata tra musica e spettacoli circensi

Ostuni accoglie la Fiera di San Giuseppe il 19 marzo, con un programma che prevede musica e spettacoli circensi. La giornata include diverse attività e intrattenimenti pensati per il pubblico, arricchendo la tradizionale manifestazione con eventi collaterali. La fiera si svolge nel centro della città e coinvolge diverse aree, offrendo un’opportunità di svago per tutti i partecipanti.

OSTUNI - La tradizionale Fiera di San Giuseppe del 19 marzo si arricchisce quest'anno di un ricco calendario di eventi collaterali. L'area mercatale della Città Bianca si trasformerà giovedì pomeriggio in un palcoscenico a cielo aperto, dove commercio e tradizione si incontreranno con musica dal.