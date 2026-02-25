Ricostruzione post alluvione | terminato a Predappio il primo dei tre interventi previsti sulla strada comunale di Monte Maggiore

L'opera di ripristino post-alluvione è stata finanziata dal commissario straordinario per un costo complessivo di 200 mila euro Prosegue la realizzazione delle opere di ripristino post-alluvione gestite direttamente dal Comune di Predappio, in quanto di importo inferiore ai 500 mila euro. E' terminato il primo dei tre interventi previsti sulla strada comunale di Monte Maggiore, realizzato dalla T.S. per un costo complessivo di 200 mila euro, finanziato dal commissario straordinario per la ricostruzione nell'ambito dell’ordinanza 13. Sono stati sistemati due movimenti franosi in prossimità del fosso di Monte Maggiore; sono stati portati a termine la regimazione delle acque, l'arretramento della carreggiata, l'asfaltatura, la posa delle barriere di protezione e della segnaletica. Per quanto riguarda gli altri due interventi sulla stessa strada, sta iniziando quello in località Castagnolo, affidato al Cear di Ravenna, e seguirà quello in località Magrina, affidato alla Coop. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

