All’ombra della Shoah Se la memoria al presente diventa uno spazio condiviso

Da cms.ilmanifesto.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Qualche tempo fa, in una libreria di Roma dedicata ai temi del razzismo, una persona ha chiesto se fossero disponibili testi sull’antisemitismo e sulla Shoah. La richiesta ha portato alla scoperta di una sezione dedicata a questi argomenti, con volumi che trattano di eventi storici, testimonianze e analisi. La conversazione si è svolta in un ambiente dove i libri rappresentano uno strumento per mantenere viva la memoria di quel periodo e dei suoi orrori.

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Una mattina di qualche tempo fa sono entrata in una libreria specializzata in testi sul razzismo nel cuore di Roma, e ho chiesto se avessero libri sull’antisemitismo e sulla Shoah. La libraia mi ha risposto che lì si occupavano di razzismo e non di antisemitismo. Poi mi ha indicato il catalogo sulla Palestina. Non era la prima volta che mi ritrovavo protagonista di una simile conversazione. Ma in quell’occasione rimasi spiazzata e piuttosto insoddisfatta della mia risposta titubante. Le avrei detto che antisemitismo e razzismo non appartengono a due ordini distinti, ma alla stessa grammatica della deumanizzazione. Le avrei detto che la memoria della Shoah e quella della Nakba non si cancellano a vicenda, e che non dovrebbero essere costrette a contendersi legittimità. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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© Cms.ilmanifesto.it - «All’ombra della Shoah». Se la memoria al presente diventa uno spazio condiviso
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