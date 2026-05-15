All’ombra della Shoah Se la memoria al presente diventa uno spazio condiviso
Qualche tempo fa, in una libreria di Roma dedicata ai temi del razzismo, una persona ha chiesto se fossero disponibili testi sull’antisemitismo e sulla Shoah. La richiesta ha portato alla scoperta di una sezione dedicata a questi argomenti, con volumi che trattano di eventi storici, testimonianze e analisi. La conversazione si è svolta in un ambiente dove i libri rappresentano uno strumento per mantenere viva la memoria di quel periodo e dei suoi orrori.
Una mattina di qualche tempo fa sono entrata in una libreria specializzata in testi sul razzismo nel cuore di Roma, e ho chiesto se avessero libri sull’antisemitismo e sulla Shoah. La libraia mi ha risposto che lì si occupavano di razzismo e non di antisemitismo. Poi mi ha indicato il catalogo sulla Palestina. Non era la prima volta che mi ritrovavo protagonista di una simile conversazione. Ma in quell’occasione rimasi spiazzata e piuttosto insoddisfatta della mia risposta titubante. Le avrei detto che antisemitismo e razzismo non appartengono a due ordini distinti, ma alla stessa grammatica della deumanizzazione. Le avrei detto che la memoria della Shoah e quella della Nakba non si cancellano a vicenda, e che non dovrebbero essere costrette a contendersi legittimità. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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