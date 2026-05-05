Da casa dei fantasmi a spazio condiviso | come diventa e cos' è la nuova Villa Turri

L'impatto è notevole: la villa in stile Liberty, la scala d'ingresso con la pensilina arricchita da splendidi dettagli in vetro, un'area verde alberata e, all'interno, soffitti a cassettoni, caminetti originali e una splendida scalinata con ringhera di ferro battuto decorata con motivi a colpo di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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