Primo compleanno Biblioteca del vicolo | uno spazio vivo accessibile e condiviso

A un anno dall’apertura, la Biblioteca del vicolo nel complesso dell’ex Convento di Santa Chiara a Brindisi festeggia il suo primo compleanno. Lo spazio culturale, accessibile e frequentato dalla comunità, è diventato un punto di riferimento per residenti e visitatori. La biblioteca, aperta da dodici mesi, si presenta come un luogo vivo dedicato alla condivisione di libri e iniziative culturali.

BRINDISI - A dodici mesi dalla sua apertura, la Biblioteca del vicolo, ospitata nel complesso dell’ex Convento di Santa Chiara a Brindisi, celebra il suo primo anniversario come spazio culturale pienamente operativo e riconosciuto dalla comunità. Nata nell’ambito del progetto “Libri in circolo –.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Pomeriggi in biblioteca. Così le famiglie trovano uno spazio Leggi anche: Uno “Spazio vivo“ per i giovani fatto di creatività e partecipazione Altri aggiornamenti Si parla di: Calenzano, CiviCa festeggia il suo undicesimo compleanno con le Stazioni Letterarie; Biblioteca Lazzerini: a Prato un nuovo ciclo di Incontri. La Biblioteca dello Sport festeggia il primo compleanno con quattro giorni di eventi e incontriSeriate. La Biblioteca dello Sport Nerio Marabini festeggia il suo primo compleanno in grande, grandissimo stile, con una quattro-giorni di eventi e incontri. In via Libertà a Seriate si alterneranno ... bergamonews.it