Nasce all’Istituto Marcelli di Foiano della Chiana il primo progetto su lingua italiana e cultura digitale

All’Istituto Marcelli di Foiano della Chiana è stato avviato un progetto dedicato alla lingua italiana e alla cultura digitale. L’iniziativa coinvolge studenti e docenti, puntando a promuovere l’uso della lingua attraverso strumenti digitali e tecnologie moderne. La scuola ha annunciato l’avvio di questa iniziativa, che rappresenta un primo passo in questa direzione.

Arezzo, 13 marzo 2026 – Un progetto innovativo che mette al centro la lingua italiana come spazio di incontro tra culture, linguaggi e nuove generazioni. All’ Istituto Omnicomprensivo “Guido Marcelli” di Foiano della Chiana ha preso il via “Lingua e cultura italiana nell’era digitale: rap, serie tv e nuove narrazioni”, un percorso didattico sperimentale che rappresenta una novità assoluta in Toscana e che coinvolge gli studenti del triennio in attività laboratoriali dedicate alla lingua italiana come L2, con particolare attenzione agli studenti provenienti da contesti linguistici diversi. Il progetto nasce nel quadro delle attività dedicate... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Discussioni sull' argomento Torna l'inserto Scuola & lavoro: il progetto Being della Provincia, le pagine realizzate dall'istituto Marcelli e dal Magiotti, la conclusione di Fare Impresa; Sfoglia l'inserto Scuola & lavoro: studenti spagnoli e bulgari a Foiano e Montevarchi, il progetto Being per il benessere giovanile.

Torna l'inserto Scuola & lavoro: il progetto Being della Provincia, le pagine realizzate dall'istituto Marcelli e dal Magiotti, la conclusione di Fare ImpresaTorna come ogni settimana l'inserto Scuola & lavoro del Corriere di Arezzo. Nel numero in edicola mercoledì 4 marzo riflettori sul progetto Being che vede protagonista la Provincia di Arezzo e che è i ... corrierediarezzo.it

Inaugurati i laboratori innovativi all'istituto Marcelli: tecnologia e didattica 4.0 per la ValdichianaUn traguardo importante verso un'educazione più moderna e interattiva degli studenti andando a dotare la scuola di strumenti e spazi all'avanguardia per l'apprendimento Arezzo, 19 novembre 2024 – Oggi ... lanazione.it

Stamattina i ragazzi di Sant’Egidio e Ancarano hanno dato il massimo nella fase di Istituto della corsa campestre! È stata una scarica di energia pura: tra sorpassi e tifo scatenato, i nostri alunni hanno dimostrato che lo sport è prima di tutto divertime - facebook.com facebook